«Барселона» в январе была близка к заключению контракта с Кавани

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани мог зимой оказаться в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, каталонский клуб был близок к заключению контракта с уругвайским футболистом в январе 2022 года, однако позже принял решение не приобретать Кавани. Вместо уругвайца клуб подписал Феррана Торреса и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Напомним, на тот момент Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с «красными дьяволами» истёк 30 июня 2022 года. В конце августа Кавани стал игроком «Валенсии». В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в сборную Уругвая.

«Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур