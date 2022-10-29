«Барселона» в январе была близка к заключению контракта с Кавани

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани мог зимой оказаться в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб был близок к заключению контракта с уругвайским футболистом в январе 2022 года, однако позже принял решение не приобретать Кавани. Вместо уругвайца клуб подписал Феррана Торреса и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Напомним, на тот момент Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с «красными дьяволами» истёк 30 июня 2022 года. В конце августа Кавани стал игроком «Валенсии». В нынешнем сезоне 35-летний уругвайский футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2008 года Кавани вызывается в сборную Уругвая.
«Барселона» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур
- 29 октября 2022
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