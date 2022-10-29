Роджерс отреагировал на отсутствие Холанда в составе «Манчестер Сити»
Поделиться
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс отреагировал на отсутствие нападающего Эрлинга Холанда в составе «Манчестер Сити». Сегодня, 29 октября, команды встречаются в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 14:30 мск.
«Я бы солгал, если бы сказал, что не упал на колени, когда услышал, что он не играет», — приводит слова Роджерса «твиттер» английской Премьер-лиги.
Перед матчем «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 26 очков в 11 играх. «Лестер Сити» располагается на 17-й строчке с 11 набранными очками. Первое место занимает «Арсенал» — 28 очков.
Видео: Игроки «Порту» эмоционально отпраздновали выход в плей-офф ЛЧ
Комментарии
- 29 октября 2022
-
14:55
-
14:54
-
14:48
-
14:39
-
14:35
-
14:29
-
14:11
-
14:02
-
13:49
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:12
-
13:10
-
13:05
-
12:44
-
12:41
-
12:36
-
12:30
-
12:19
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:00
-
10:52
Партнерский контент