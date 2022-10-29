Роджерс отреагировал на отсутствие Холанда в составе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс отреагировал на отсутствие нападающего Эрлинга Холанда в составе «Манчестер Сити». Сегодня, 29 октября, команды встречаются в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 14:30 мск.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не упал на колени, когда услышал, что он не играет», — приводит слова Роджерса «твиттер» английской Премьер-лиги.

Перед матчем «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 26 очков в 11 играх. «Лестер Сити» располагается на 17-й строчке с 11 набранными очками. Первое место занимает «Арсенал» — 28 очков.

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