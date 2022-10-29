Главу МИД Великобритании раскритиковали за компромисс с Катаром по поводу ЛГБТ-фанатов

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подвергся критике за призыв к болельщикам из ЛГБТ-сообщества проявить уважение к Катару, который примет чемпионат мира 2022 года.



«В прошлом я говорил с катарскими властями о болельщиках из ЛГБТ-сообщества, которые намерены посетить страну и посмотреть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы болельщики были в безопасности. Такие фанаты должны уважительно отнестись к Катару как к стране, которая принимает мундиаль. Катарцы работают над тем, чтобы представители всех ориентаций чувствовали себя комфортно на ЧМ-2022. Все стороны должны пойти на компромисс», — приводит слова Клеверли Aussiedlerbote.



Высказывание министра вызвало негативную реакцию со стороны общественности.



«Правительство должно бросить вызов ФИФА, так как именно эта организация поставила фанатов в такое положение. Необходимо обеспечить полную безопасность всех болельщиков, а не защищать дискриминационные ценности», — отметила секретарь по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Люси Пауэлл.



Английский правозащитник Питер Тэтчелл, ранее задержанный в Катаре за акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, также отреагировал на высказывание Клеверли.



«Министр имеет возможность осветить злоупотребления, которые совершаются Катаром. Все болельщики, а не только представители ЛГБТ-сообщества должны бойкотировать турнир. Нужно использовать соцсети для распространения информации о нарушении прав человека в Катаре», — заявил Тэтчелл.

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