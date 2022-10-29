«Передайте Вагнеру от меня привет». Газзаев высказался о хет-трике 38-летнего бразильца
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Известный российский футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал хет-трик нападающего бразильского клуба «Спорт Ресифи» Вагнера Лава.
«Вагнер Лав — прирождённый бомбардир. Он везде подтверждает своё высокое бомбардирское мастерство: и на уровне сборных, и в национальных первенствах.
Я рад, что Вагнер — долгожитель в футболе. Пользуюсь случаем, передайте ему от меня привет», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
38-летний футболист отметился тремя забитыми мячами в матче 37-го тура Серии В чемпионата Бразилии с «Операрио» (5:1). Клуб Вагнера Лава «Спорт Ресифи» набрал 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии В чемпионата Бразилии.
Новость по теме38-летний Вагнер Лав оформил хет-трик в матче за «Спорт Ресифи»
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