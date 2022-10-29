Глушаков убежал в раздевалку после замены на 35-й минуте. Гогниев крикнул вслед «Домой!»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков был заменён на 35-й минуте матча с московским «Динамо» (0:3, перерыв).
35-летний футболист был заменён без видимой причины: Глушаков не чувствовал никакого недомогания. После замены полузащитник убежал в раздевалку. Главный тренер команды Спартак Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» Вместо Глушакова на поле появился полузащитник Данил Казанцев.
В текущем сезоне Глушаков сыграл в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Гогниев возглавил подмосковный клуб в начале сентября этого года. «Химки» занимают предпоследнее, 14-е место в чемпионате России, набрав девять очков после 14 сыгранных туров. «Динамо» занимает седьмое место с 23 набранными очками.
- 29 октября 2022
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