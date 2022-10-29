Карло Анчелотти: «Реал» не заинтересован в трансферах в зимнее окно

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о планах испанского клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.



«Что касается зимних трансферов, мы в этом не заинтересованы. Состав останется прежним до конца сезона», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Мадридский «Реал» в 11 матчах набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Мадридский клуб является действующим чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА. «Реал» в следующем туре чемпионата Испании сезона-2022/2023 сыграет с «Жироной». Встреча состоится завтра, 30 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 18:15 мск.