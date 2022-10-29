«Ахмат» — «Ростов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). В роли резервного рефери выступит Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Ростов» набрал 26 очков в 14 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (23) — на шестом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).