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«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 6:1

«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 6:1
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В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. На 29-й минуте хавбек Денис Макаров упрочил преимущество хозяев. На 35-й минуте встречи главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» В компенсированное время первого тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов довёл счёт до разгромного. В перерыве Гогниев был удалён. На 77-й минуте форвард московской команды Константин Тюкавин отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 87-й минуте пятый гол забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты Гладышев оформил дубль. В концовке «Химки» реализовали пенальти.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
29 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Химки
Химки
1:0 Нгамалё – 11'   2:0 Макаров – 29'   3:0 Смолов – 45+4'   4:0 Тюкавин – 77'   5:0 Гладышев – 87'   6:0 Гладышев – 89'   6:1 Садыгов – 90+3' (пен)
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