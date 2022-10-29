«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 6:1

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



На 11-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Динамо» Муми Нгамалё. На 29-й минуте хавбек Денис Макаров упрочил преимущество хозяев. На 35-й минуте встречи главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» В компенсированное время первого тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов довёл счёт до разгромного. В перерыве Гогниев был удалён. На 77-й минуте форвард московской команды Константин Тюкавин отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 87-й минуте пятый гол забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев. Через две минуты Гладышев оформил дубль. В концовке «Химки» реализовали пенальти.



«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).