«Манчестер Сити» без Холанда обыграл «Лестер» с минимальным счётом

«Манчестер Сити» выиграл у «Лестер Сити» в матче 14-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Игру обслуживал главный судья Роберт Джонс.



Первый тайм завершился без забитых мячей. Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне на 49-й минуте: бельгиец удачно пробил со штрафного — мяч от штанги влетел в ворота Дэнни Уорда.



Нападающий Эрлинг Холанд не попал в заявку «Манчестер Сити». Ранее он был заменён после первого тайма матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:0).



Благодаря победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 29 очков в 12 играх. Лидировавший до матча «Арсенал» в 14-м туре встретится с «Ноттингем Форест» завтра, 30 октября. «Лестер Сити» располагается на 17-й строчке с 11 набранными очками.