Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Химками» со счётом 6:1

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (6:1).

«Мы серьёзно работаем, я доволен качеством игры и результатом. Мы хорошо прессинговали, владели инициативой. Игроки, которые вошли в игру, добавили нам агрессии.



У «Динамо» плохо с реализацией? Окей, мы могли забить больше. Но я не могу быть недоволен после сегодняшнего матча и не могу жаловаться. Все игроки атаки создавали моменты и оказывали много давления, проделали большой объём работы. Забили больше «Спартака?» Я думаю о своей команде. К сожалению, мы сегодня пропустили», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.