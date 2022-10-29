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Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Химками» со счётом 6:1

Славиша Йоканович прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Химками» со счётом 6:1
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (6:1).

«Мы серьёзно работаем, я доволен качеством игры и результатом. Мы хорошо прессинговали, владели инициативой. Игроки, которые вошли в игру, добавили нам агрессии.

У «Динамо» плохо с реализацией? Окей, мы могли забить больше. Но я не могу быть недоволен после сегодняшнего матча и не могу жаловаться. Все игроки атаки создавали моменты и оказывали много давления, проделали большой объём работы. Забили больше «Спартака?» Я думаю о своей команде. К сожалению, мы сегодня пропустили», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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