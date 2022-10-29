Защитник «Химок» Идову — после игры с «Динамо»: 1:6 — какие могут быть вопросы?

Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову отреагировал на поражение с разгромным счётом от московского «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«1:6 — какие ещё могут быть вопросы?» — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Брайн Идову вышел на замену на 78-й минуте матча.

«Динамо» по итогам встречи набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» занимают 15-ю строчку. У команды Спартака Гогниева девять очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (36).

В следующем туре «Химки» будут принимать «Оренбург» 4 ноября, а «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом» 6 ноября.