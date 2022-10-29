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Спартак Гогниев объяснил поражение «Химок» от «Динамо» со счётом 1:6

Спартак Гогниев объяснил поражение «Химок» от «Динамо» со счётом 1:6
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:6).

«Начали неплохо. Потом были ошибки, одна, вторая. Могли и больше проиграть. Хорошо, что забили гол. Заслуженная победа, нам есть над чем работать», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, на 35-й минуте встречи Гогниев заменил полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. После замены игрок убежал в раздевалку. Гогниев матерился ему вслед, крича: «Домой! Домой!» Позже, в перерыве Гогниев был удалён.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (36).

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