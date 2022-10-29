Александр Добровинский считает, что «Динамо» должно было победить «Химки» со счётом 11:1

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал итоги матча с «Химками» (6:1) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Счёт должен был быть 11:1. Меня очень беспокоило, что такое количество моментов создавали ребята и их не реализовывали. Стыдно говорить при счёте 6:1, но это так. С другой стороны, порадовало, что «Динамо» начало хорошо использовать ошибки команды. Это очень здорово, потому что до этого в играх я этого не видел», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Динамо» по итогам встречи набрало 26 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» занимают 15-ю строчку. У команды Спартака Гогниева девять очков. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (36).