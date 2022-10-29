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Спартак Гогниев: верю в чудеса. Всё разгребём, если дадут сделать конфетку из «Химок»

Спартак Гогниев: верю в чудеса. Всё разгребём, если дадут сделать конфетку из «Химок»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» занимают предпоследнее, 14-е место, набрав в 15 матчах девять очков.

«У ребят огромное желание. Есть психологическое давление и другие факторы, о которых не скажешь. У нас есть ребята и из второй команды. Да, у Дулаева лишний вес, но он вышел и хорошо смотрелся. Некоторые выходят и не делают того, что нам бы хотелось.

Есть чудеса и есть реалии. Как тренер я верю в чудеса. Если каждый сыграет на своём уровне, на 101 процент, мы выиграем эти матчи. Результаты очень плохие, много пропускаем. Надо признаться, мы очень плохо готовы. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребём, если дадут возможность сделать из команды «Химки» конфетку», – передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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