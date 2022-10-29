Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Чежия: все в команде разочарованы. Не хотелось бы никуда вылетать

Защитник «Химок» Чежия: все в команде разочарованы. Не хотелось бы никуда вылетать
Комментарии

Защитник «Химок» Ираклий Чежия прокомментировал замену Дениса Глушакова по ходу матча с «Динамо» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, а также итоговый результат встречи — поражение подмосковной команды со счётом 1:6.

«Что с Глушаковым, не знаю. Его просто заменили в перерыве. Был ли он в раздевалке после матча? Я не знаю, меня зашивали. Как он отреагировал? Все разочарованы. Тяжело, когда проигрываешь с шестью пропущенными мячами. Получится у «Химок» выйти из этого пике? Будем стараться. Не хотелось бы никуда вылетать. Не всё потеряно. Понятно, что два матча проиграли с таким счётом. Можно бороться и остаться», — передаёт слова Чежии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Александр Руденко: не знаю, почему так происходит с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022