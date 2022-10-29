Защитник «Химок» Чежия: все в команде разочарованы. Не хотелось бы никуда вылетать

Защитник «Химок» Ираклий Чежия прокомментировал замену Дениса Глушакова по ходу матча с «Динамо» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, а также итоговый результат встречи — поражение подмосковной команды со счётом 1:6.

«Что с Глушаковым, не знаю. Его просто заменили в перерыве. Был ли он в раздевалке после матча? Я не знаю, меня зашивали. Как он отреагировал? Все разочарованы. Тяжело, когда проигрываешь с шестью пропущенными мячами. Получится у «Химок» выйти из этого пике? Будем стараться. Не хотелось бы никуда вылетать. Не всё потеряно. Понятно, что два матча проиграли с таким счётом. Можно бороться и остаться», — передаёт слова Чежии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.