Вратарь «Динамо» Шунин: «Химки» — самая слабая команда? Слабых клубов в РПЛ нет

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после победы над «Химками» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, является ли подмосковная команда самым слабым клубом чемпионата.

«Химки» — самая слабая команда? Слабых клубов в РПЛ нет», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионатдевять» Андрей Панков.

После этой победы московское «Динамо» поднялось на третью строчку турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 26 очков. «Химки», у которых в активе девять очков, остались на 15-й позиции в зоне вылета. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Ростовом», матч состоится 6 ноября. Подмосковные «Химки» в рамках 16-го тура встретятся на своём поле с «Оренбургом», игра состоится 4 ноября.