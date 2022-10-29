Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ираклий Чежия: к священнику в «Химках» отнёсся нормально. Я — верующий

Ираклий Чежия: к священнику в «Химках» отнёсся нормально. Я — верующий
Комментарии

Защитник «Химок» Ираклий Чежия прокомментировал информацию, согласно которой священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.

«К священнику в «Химках» отнёсся нормально. Я — верующий», — передаёт слова Чежии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 15-м туре РПЛ подмосковная команда уступила «Динамо», пропустив шесть мячей. Единственный гол «Химок» при счёте 0:6 забил Илья Садыгов, реализовав пенальти. Команда Спартака Гогниева не побеждает уже 15 матчей во всех соревнованиях, лишь дважды сыграв вничью. Последний раз «Химки» побеждали 7 августа, обыграв «Торпедо» со счётом 3:1. Тренером команды тогда был Сергей Юран.

Новость по теме
Александр Добровинский считает, что «Динамо» должно было победить «Химки» со счётом 11:1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022