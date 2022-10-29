Ираклий Чежия: к священнику в «Химках» отнёсся нормально. Я — верующий
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Защитник «Химок» Ираклий Чежия прокомментировал информацию, согласно которой священнослужитель посетил раздевалки и футбольное поле, где играет команда. Так в подмосковном клубе хотели улучшить результаты.
«К священнику в «Химках» отнёсся нормально. Я — верующий», — передаёт слова Чежии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В 15-м туре РПЛ подмосковная команда уступила «Динамо», пропустив шесть мячей. Единственный гол «Химок» при счёте 0:6 забил Илья Садыгов, реализовав пенальти. Команда Спартака Гогниева не побеждает уже 15 матчей во всех соревнованиях, лишь дважды сыграв вничью. Последний раз «Химки» побеждали 7 августа, обыграв «Торпедо» со счётом 3:1. Тренером команды тогда был Сергей Юран.
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