Добровинский: смотрел на Захаряна и видел Платини. Но иллюзия, что он играл бы в «Челси»

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский высказался об игре полузащитника команды Арсена Захаряна, а также прокомментировал его перспективы в лондонском «Челси», в который футболист может перейти в ближайшем будущем.

«Потенциал Захаряна намного выше той игры, которую он сегодня показывает. Жалко, потому что Арсен способен на многое. Я смотрел на Захаряна и видел Платини. Захарян будет писать через чёрточку: Захарян-Платини. Всё шло к этому в прошлом году. В этом году произошло что-то. Сейчас он выравнивается. Это иллюзия, что он играл бы в «Челси». В лучшем случае посадили бы на скамейку, выпуская за десять минут до конца. Но они бы его отдали в аренду», — передаёт слова Добровинского корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.