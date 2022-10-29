Константин Тюкавин объяснил, почему «Динамо» снова начало побеждать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после разгромной победы над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура чемпионата России высказался об игре своей команды. Молодой форвард забил один из голов в прошедшей встрече.

«Мы пытаемся находить связи между собой. Всё потихоньку налаживается. Не надо говорить, что «Локомотив» слабый или «Химки». Мы просто потихоньку набираем ход. Что изменилось? Ничего не изменилось. Нужно было дать нам больше времени, чтобы наработать какие-то связи. Может ли быть дело в адаптации новичков? Возможно», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» набрало 26 очков и вышло на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет с «Ростовом» в гостях.