Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин объяснил, почему «Динамо» снова начало побеждать

Константин Тюкавин объяснил, почему «Динамо» снова начало побеждать
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после разгромной победы над «Химками» (6:1) в матче 15-го тура чемпионата России высказался об игре своей команды. Молодой форвард забил один из голов в прошедшей встрече.

«Мы пытаемся находить связи между собой. Всё потихоньку налаживается. Не надо говорить, что «Локомотив» слабый или «Химки». Мы просто потихоньку набираем ход. Что изменилось? Ничего не изменилось. Нужно было дать нам больше времени, чтобы наработать какие-то связи. Может ли быть дело в адаптации новичков? Возможно», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» набрало 26 очков и вышло на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Славиши Йокановича сыграет с «Ростовом» в гостях.

«Динамо» уничтожило самую скандальную команду РПЛ. «Химки» ужасны во всём «Динамо» уничтожило самую скандальную команду РПЛ. «Химки» ужасны во всём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022