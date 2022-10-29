Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять

Тюкавин: надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять
Комментарии

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи, связывающие его партнёра по команде Арсена Захаряна с переходом в лондонский «Челси». Захарян мог перейти в стан английского клуба минувшим летом, но сделка в итоге не состоялась. Тем не менее некоторые источники утверждают, что переход может состояться в ближайшее трансферное окно.

«Надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдёт, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» в матче 15-го тура РПЛ обыграло подмосковные «Химки». На счету Константина Тюкавина гол и голевая передача, Арсен Захарян отметился результативным пасом на Фёдора Смолова.

Новость по теме
Константин Тюкавин оценил слова Славиши Йокановича, назвавшего его будущим «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022