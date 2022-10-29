Тюкавин: надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи, связывающие его партнёра по команде Арсена Захаряна с переходом в лондонский «Челси». Захарян мог перейти в стан английского клуба минувшим летом, но сделка в итоге не состоялась. Тем не менее некоторые источники утверждают, что переход может состояться в ближайшее трансферное окно.
«Надеюсь, Захарян не уйдёт из «Динамо» и всегда будет с нами. Не хочу его терять. Если перейдёт, то поддержу: поздравлю и скажу, что молодец. Конечно, травили его, а сейчас уже успокоились», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» в матче 15-го тура РПЛ обыграло подмосковные «Химки». На счету Константина Тюкавина гол и голевая передача, Арсен Захарян отметился результативным пасом на Фёдора Смолова.
- 29 октября 2022
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