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«Бавария» дома разгромила «Майнц», забив в ворота соперника шесть мячей

«Бавария» дома разгромила «Майнц», забив в ворота соперника шесть мячей
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бавария» на своём поле принимала «Майнц». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск.

Баварцы начали забивать с самого начала встречи — на пятой минуте отличился нападающий Серж Гнабри после передачи Садио Мане. На 28-й минуте Джамал Мусиала увеличил преимущество гостей, точный пас на него отдал Эрик Шупо-Мотинг. Под конец первой половины встречи забил Садио Мане, случилось это на 43-й минуте. На последних секундах первого тайма, на 49-й минуте, забил игрок «Майнца» Сильван Видмер после передачи Аарона Кариколя. На 58-й минуте полузащитник хозяев Леон Горецка вернул прежний гандикап в три мяча. На 79-й минуте Матис Тель отличился в составе хозяев. На 82-й минуте за гостей забил гол Маркус Ингвартсен. На 86-й минуте форвард «Баварии» Шупо-Мотинг установил итоговый счёт — 6:2 в пользу хозяев.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
29 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Майнц
Майнц
1:0 Гнабри – 5'   2:0 Мусиала – 28'   3:0 Мане – 43'   3:1 Видмер – 45+4'   4:1 Горецка – 58'   5:1 Тель – 79'   5:2 Ингвартсен – 82'   6:2 Шупо-Мотинг – 86'
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