Агент Вагнера Лава: когда ЦСКА нас пригласит — мы обязательно приедем. В любом статусе

Эвандро Феррейра, агент бразильского форварда Вагнера Лава рассказал, возможно ли возвращение его агента в московский ЦСКА. Нападающий защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2012 год, а также после отрезка в чемпионате Бразилии в 2013 году. С ЦСКА Вагнер Лав в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.
«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождёмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдём.
Когда нас пригласит ЦСКА – мы обязательно приедем. В любом статусе», — приводит слова Феррейры Metaratings.
Бразилец выступает в составе «Спорт Ресифи». В последнем матче за клуб 38-летний форвард оформил хет-трик.
Хет-трик Вагнера Лава в матче за «Спорт Ресифи»:
- 29 октября 2022
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:55
-
17:51
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:07