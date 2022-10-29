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Агент Вагнера Лава: когда ЦСКА нас пригласит — мы обязательно приедем. В любом статусе

Агент Вагнера Лава: когда ЦСКА нас пригласит — мы обязательно приедем. В любом статусе
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Эвандро Феррейра, агент бразильского форварда Вагнера Лава рассказал, возможно ли возвращение его агента в московский ЦСКА. Нападающий защищал цвета армейского клуба с 2004 по 2012 год, а также после отрезка в чемпионате Бразилии в 2013 году. С ЦСКА Вагнер Лав в 2005 году выиграл Кубок УЕФА.

«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождёмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдём.

Когда нас пригласит ЦСКА – мы обязательно приедем. В любом статусе», — приводит слова Феррейры Metaratings.

Бразилец выступает в составе «Спорт Ресифи». В последнем матче за клуб 38-летний форвард оформил хет-трик.

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Хет-трик Вагнера Лава в матче за «Спорт Ресифи»:

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