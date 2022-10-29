Кобелев: «Динамо» забило шесть, а могли ещё столько же. У «Химок» в обороне полный бардак

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил результат матча РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Химки» со счётом 6:1.
«Итог закономерен. «Динамо» было сильнее во всех компонентах: забили шесть, а могли ещё столько же забить. У «Химок» проблема в обороне — полный бардак. На что-то претендовать с такими действиями при обороне проблематично. Это и есть главная проблема «Химок».
Конфликт с Гогниева с Глушаковым? В команде всегда есть конфликты. Некоторые конфликты преодолевают. Я бы не хотел говорить об отношениях, а хотел бы говорить об игре команды. Игроки «Химок» постоянно развёрнуты лицом к своим воротам, что недопустимо в большинстве случаев. Много ошибок при выходе из обороны в атаку — «Динамо» спокойно их накрывало.
Что касается «Динамо», то мне понравилось расположение игроков на поле и молодой полузащитник Кутицкий: играет неброско, но пытается в одно или два касания, при этом не передерживает мяч, как и не теряет его в середине. «Динамо» стало терять меньше мячей — в этом заслуга Кутицкого», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 29 октября 2022
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