Мостовой: Глушаков правильно сделал, что уехал за 15 минут до конца матча «Химок»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ранний уход со стадиона полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матче с московским «Динамо».

«Ещё посмотрим, что там с Глушаковым. Глушаков правильно сделал, что уехал за 15 минут до конца матча «Химок», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Динамо» и «Химками» завершился победой московской команды со счётом 6:1. После этой победы «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место турнирной таблицы чемпионата. У «Химок» девять очков, команда занимает 15-ю строчку в зоне вылета. В следующем туре московский клуб сыграет в гостях с «Ростовом», встреча состоится 6 ноября. «Химки» в рамках 16-го тура дома примут «Оренбург», матч состоится 4 ноября.