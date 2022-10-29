«Локомотив» пропустил 30-й гол в текущем сезоне РПЛ, за весь прошлый сезон — 39
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В матче 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА, который проходит в эти минуты, счёт отрыл игрок армейского клуба Хесус Медина. Для железнодорожников это уже 30-й пропущенный мяч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Отметим, что в прошедшем сезоне в 30 матчах «Локомотив» пропустил 39 мячей.
Команда располагается в зоне стыковых матчей на 14-й позиции в турнирной таблице, опережая лишь московское «Торпедо» и «Химки». За 14 матчей железнодорожники проиграли восемь матчей, трижды сыграв вничью, и лишь три раза победили.
До зимнего перерыва железнодорожники в Российской Премьер-Лиге на выезде сыграют с «Уралом», а также примут московский «Спартак».
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