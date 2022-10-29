Денис Глушаков прокомментировал свою замену на 35-й минуте матча с «Динамо»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своей замене в первом тайме матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Меня заменили на 35-й минуте? Это жизнь, футбол, всё бывает, всех меняют, такое случается: бывает, что в первом тайме или во втором. Тренеру что-то не понравилось, обсудим с ним это завтра-послезавтра.
Почему я сразу побежал в раздевалку? Я нормальный человек, как и все. Когда заменяют в первом тайме, берёшь на себя какие-то недовольства. Значит, я делал что-то не так», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
35-летний Глушаков выступает за подмосковную команду с октября 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету гол и результативная передача в 18 матчах во всех турнирах.
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