Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях со Спартаком Гогниевым после матча с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре чемпионата России высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. 35-летний футболист был заменён по ходу первого тайма, а уходя он услышал от главного тренера несколько нецензурных слов с призывом идти домой.

«Гогниев мне крикнул «Домой»? Я не слышал, что он мне сказал. Я сидел в раздевалке, тренер задал мне вопросы, я ответил. На этом диалог закончился. Я покинул стадион на 87-й минуте матча примерно. Дождался тренера, поговорили, тема закрыта. Что мне говорить ещё? Никакого конфликта между нами не было, он меня услышал, и я его. Я такой же человек, как и все, у которого есть эмоции, имя, характер. Думаю, мы ещё переговорим с ним, и всё», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».