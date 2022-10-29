Денис Глушаков рассказал о взаимоотношениях со Спартаком Гогниевым после матча с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Динамо» (1:6) в 15-м туре чемпионата России высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Спартаком Гогниевым. 35-летний футболист был заменён по ходу первого тайма, а уходя он услышал от главного тренера несколько нецензурных слов с призывом идти домой.
«Гогниев мне крикнул «Домой»? Я не слышал, что он мне сказал. Я сидел в раздевалке, тренер задал мне вопросы, я ответил. На этом диалог закончился. Я покинул стадион на 87-й минуте матча примерно. Дождался тренера, поговорили, тема закрыта. Что мне говорить ещё? Никакого конфликта между нами не было, он меня услышал, и я его. Я такой же человек, как и все, у которого есть эмоции, имя, характер. Думаю, мы ещё переговорим с ним, и всё», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
- 29 октября 2022
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:00