«Енисей» упустил победу над «Нефтехимиком»: соперник забил и удалился на 90-й минуте

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались «Нефтехимик» и «Енисей». Финальный свисток Сергея Чебана зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт в матче был открыт лишь на 82-й минуте: у «Енисея» отличился Никита Глушаков. «Нефтехимик» отыгрался на последней минуте основного времени: точным ударом отметился Павел Котов, и сразу же домашняя команда осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Никита Калугин.
«Енисей» с 27 очками занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем матче красноярская команда сыграет в Фонбет Кубке России с «КАМАЗом», а затем встретится в лиге с «Кубанью». «Нефтехимик» (23) — 10-й. Впереди у команды матч в Кубке с «Волгой» и игра чемпионата с «Уфой».
- 29 октября 2022
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:00