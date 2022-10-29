«Енисей» упустил победу над «Нефтехимиком»: соперник забил и удалился на 90-й минуте

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске проходил матч 16-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались «Нефтехимик» и «Енисей». Финальный свисток Сергея Чебана зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт лишь на 82-й минуте: у «Енисея» отличился Никита Глушаков. «Нефтехимик» отыгрался на последней минуте основного времени: точным ударом отметился Павел Котов, и сразу же домашняя команда осталась в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил Никита Калугин.

«Енисей» с 27 очками занимает в турнирной таблице четвёртое место. В следующем матче красноярская команда сыграет в Фонбет Кубке России с «КАМАЗом», а затем встретится в лиге с «Кубанью». «Нефтехимик» (23) — 10-й. Впереди у команды матч в Кубке с «Волгой» и игра чемпионата с «Уфой».