Недвед прокомментировал слухи о возможном возвращении Конте в «Ювентус»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал слухи, согласно которым итальянский клуб хочет вернуть главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте. Туринцы потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А располагаются на восьмой позиции.



«Наша позиция не изменилась. Массимилиано Аллегри пользуется полным доверием руководства и игроков. Когда клуб нашего уровня не показывает должных результатов, появляются разные слухи – это нормально. Но мы остаёмся на своей позиции, мы даём каждому возможность делать его работу, делать её хорошо.



Наши цели остались прежними – выйти в Лигу Европы, конечно, в Серии А мы сильно отстаём от лидеров, но есть ещё Кубок Италии. Мы готовы ко всему и будем работать, чтобы добиться поставленных целей. После вылета из Лиги чемпионов у нас был трудный день. У нас десять травмированных игроков, но это не должно служить оправданием», — приводит слова Недведа Sport Mediaset со ссылкой на DAZN.

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