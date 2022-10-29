Гол Беллингема принёс «Боруссии» Д гостевую победу над «Айнтрахтом»
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» дома принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск.
Гости вышли вперёд на 21-й минуте встречи, когда свой момент реализовал полузащитник Юлиан Брандт после передачи Дониэлла Малена. Через пять минут «Айнтрахт» сравнял — отличился Даити Камада после точного паса Рандаля Коло Муани. На 52-й минуте английский полузащитник Джуд Беллингем снова вывел «Боруссию» вперёд, ассистировал ему нападающий Юссуфа Мукоко. В оставшееся время матча команды голов друг другу не забили. Встреча закончилась победой «Боруссии» со счётом 2:1.
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