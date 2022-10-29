«Севилья» проиграла «Райо Вальекано» в матче Ла Лиги

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье проходил матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались местная «Севилья» и мадридский «Райо Вальекано». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте: с передачи Унаи Лопеса отличился Альваро Гарсия.

Гол Гарсии. Видеоролик:

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«Райо Вальекано» набрал 18 очков и вышел на промежуточную восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В следующем туре команда сыграет с мадридским «Реалом». «Севилья» (10) — 17-я. В следующем туре команда сыграет с «Бетисом».