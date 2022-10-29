«Локомотив» набрал 12 очков в 15 турах РПЛ — худший показатель клуба в истории

Сегодня, 29 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. В московском дерби встречались «Локомотив» и ЦСКА. Финальный свисток Артёма Любимова зафиксировал победу гостей c минимальным счётом 1:0.

Таким образом, после первого круга железнодорожники набрали лишь 12 очков, выдав худший показатель набора очков за этот промежуток матчей. Прошлым антирекордом команды были 17 набранных очков в сезоне-2016/2017. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

«Локомотив» с 12 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома примет «Спартак».