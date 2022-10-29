Ненахов — о поражениях «Локомотива»: дело в игроках, а не в тренерском штабе
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о неудачах команды после поражения от ЦСКА (0:1) в 15-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Неудачная серия продолжается. Свой стопроцентный момент не забили, ещё и пропустили гол в начале матча. Тяжело анализировать.
Фёдоров — квалифицированный тренер. Дело в игроках, а не в тренерском штабе», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Локомотив» с 12 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома примет «Спартак».
Отметим, что с 12 очками в 15 турах «Локомотив» установил антирекорд клуба по набранным очкам в первом круге РПЛ.
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