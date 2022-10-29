Федотов: не поняли, почему гол Ушакова в ворота «Локо» не засчитали. Не увидели криминала

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отменённый гол защитника своей команды Егора Ушакова в ворота «Локомотива», а также поделился мнением о его удалении в концовке встречи.

Отменённый гол Ушакова

«Ушаков? В жизни каждого человека всё случается в первый раз. В моменте с голом он выиграл единоборство, классно распорядился моментом. Мы не увидели криминала в его игре и не поняли, почему гол не был засчитан. Мальчик юн, таких возможностей у него ещё будет много. Жаль, что красная карточка выведет его из строя на следующий тур.

Хочется, чтобы футбольная зрелость у молодых наступала быстрее, но в футболе всегда по-разному. Хотя ребята уже стучатся во все двери. Когда Ушаков выходил на замены, он выглядел более цельно, чем в те моменты, когда ситуация на него навешивает более тяжёлые задачи. Но ему нужно просто наиграться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.