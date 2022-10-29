Защитник «Локомотива» Ненахов: настроение — ужасное. Но команда не падает духом

Футболист московского «Локомотива» Максим Ненахов после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги высказался об игре команды в этой встрече.

«Мы проиграли, но при этом неплохо играли. Настроение — ужасное. Позиция у нас тяжёлая, но команда не падает духом», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Локомотив» с 12 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре команда встретится в гостях с «Уралом» в Екатеринбурге, а затем дома сыграет в дерби со «Спартаком».



Отметим, что с 12 очками в 15 турах «Локомотив» установил антирекорд клуба по набранным очкам в первом круге чемпионата России.