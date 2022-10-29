Хесус Медина высказался о победе ЦСКА над «Локомотивом»

Парагвайский легионер ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0). Полузащитник стал автором единственного мяча в матче, ему ассистировал Хорхе Карраскаль.

«Не самый лучший матч в исполнении ЦСКА. Но самое главное — мы добились победы. Это позволит вернуть нам привычную уверенность.



Во втором тайме соперник атаковал, а мы прижимались к воротам. «Локомотив» доминировал и создавал много моментов — доставили достаточно много неприятностей. Да, мы допустили ряд ошибок: разберём их на тренировках», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Армейцы набрали 29 баллов и поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет таблицу питерский «Зенит», в активе которого 36 очков.