Голы Конате и Сильянова — в видеообзоре матча «Ахмата» и «Ростова»

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном проходил матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Играли местный «Ахмат» и «Ростов». Финальный свисток Владислава Безбородова зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 14-й минуте открыли хозяева: прошёл заброс из глубины на убегавшего вперёд Конате, Мохамед получил мяч, чуть сбавил скорость и почти пешком зашёл в штрафную, после чего из-под Осипенко неотразимо пробил по воротам. На 74-й минуте точным ударом отметился Николай Комличенко: Даниил Уткин навесил в штрафную, форвард подобрал отскок и мощно выстрелил под перекладину. На 86-й минуте точным ударом отметился Сильянов: Осипенко с левого фланга идеально навесил в штрафную, а Александр ногой переправил мяч в ворота «Ахмата».
«Ростов» с 29 баллами вышел на второе место в РПЛ, «Ахмат» (23) — на седьмой позиции.
- 29 октября 2022
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