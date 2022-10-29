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Лукин: у меня есть фотка с Акинфеевым, где я маленький стою. Завтра сделаю такую же

Лукин: у меня есть фотка с Акинфеевым, где я маленький стою. Завтра сделаю такую же
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Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своей детской фотографии с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым, а также отказался отвечать на вопрос, как вратарь пошутил над ним.

«Акинфеев сказал после матча пару слов: где-то пошутил, где-то подколол. Игорь — легенда клуба. Мечтал об этом. У меня есть фотка, где я маленький стою. Завтра сделаю такую же фотку, чтобы были одинаковые. Как подколол, останется в раздевалке», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня завершился матч между «Локомотивом» и ЦСКА, где победу одержали армейцы со счётом 1:0. После этого триумфа подопечные Владимира Федотова поднялись на третью строчку чемпионата, набрав 29 очков.

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