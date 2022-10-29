Симеоне высказался о поражении «Атлетико» от «Кадиса» с победным голом на 90+9-й минуте
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды от «Кадиса» (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.
«У нас были хорошие моменты. Мы вошли в игру, Жоау забил отличный гол. «Атлетико» находится в том времени, когда всё идёт не так, как хочется. В моменты радости, когда дела идут хорошо, ты сильный. Сейчас мы точно так же сильны, хотя ситуация не такая благоприятная.
Теперь будет много критики — справедливой и не очень. Мы должны скорректировать те желания, которые у нас есть», — приводит слова Симеоне DAZN.
Видеообзор. «Кадис» — «Атлетико» М. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 12-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
00:03
-
00:01
-
00:00
- 29 октября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50
-
21:49
-
21:45
-
21:45
-
21:40
-
21:36
Партнерский контент