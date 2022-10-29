Симеоне высказался о поражении «Атлетико» от «Кадиса» с победным голом на 90+9-й минуте

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды от «Кадиса» (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«У нас были хорошие моменты. Мы вошли в игру, Жоау забил отличный гол. «Атлетико» находится в том времени, когда всё идёт не так, как хочется. В моменты радости, когда дела идут хорошо, ты сильный. Сейчас мы точно так же сильны, хотя ситуация не такая благоприятная.



Теперь будет много критики — справедливой и не очень. Мы должны скорректировать те желания, которые у нас есть», — приводит слова Симеоне DAZN.

Видеообзор. «Кадис» — «Атлетико» М. Обзор матча. Ла Лига 22/23. 12-й тур:

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