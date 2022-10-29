Владимир Федотов: есть ли игрок, который больше всех удивил в ЦСКА? Это ещё впереди

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов не стал говорить прямо, кто его больше всех удивил из подопечных, а также высказался о желании, чтобы все игроки из его состава проявляли себя с лучших сторон.

«Есть ли игрок, который больше всех удивил в ЦСКА? Это ещё впереди. Хотелось бы, чтобы все игроки удивляли нас в лучшем смысле этого слова — показывали свой материальный уровень», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня состоялась встреча между «Локомотивом» и ЦСКА, где победу одержали подопечные Федотова — 1:0. Армейцы набрали 29 очков и поднялись на третью строчку чемпионата. Столько же и у «Ростова» на втором месте, но южане имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.