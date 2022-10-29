Федотов: будем надеяться, что время Гайча в ЦСКА придёт. Он трудится на все пять с плюсом

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Локомотивом» (1:0) высказался о нехватке игровой практики у аргентинского форварда армейцев Адольфо Гайча. В матче с железнодорожниками Гайч остался на скамье запасных, всего в текущем сезоне РПЛ на счету аргентинца один гол в шести матчах.



«Почему Гайч не получает игрового времени? Давайте оставим этот вопрос. Мы работаем над этим. И Адольфо трудится на все пять с плюсом.



Будем надеяться, что время Гайча придёт», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

ЦСКА после 15 сыгранных матчей располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков. Столько же у «Ростова» и «Спартака», но красно-белые имеют матч в запасе. Лидером турнира является «Зенит» (36).