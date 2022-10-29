Защитник ЦСКА Лукин: Дивеев — лидер команды и мой друг. Мы его очень сильно ждём

Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин, дебютировавший в матче с «Локомотивом» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги, рассказал о том, как Игорь Дивеев помогает ему в команде.

«Дивеев подсказывал. В перерыве зашёл в раздевалку, тоже подсказал по каким-то моментам. Дивей — лидер команды и мой друг. Я ему благодарен. Он очень важен для молодых. Когда был в строю, помогал своими действиями. Мы его очень сильно ждём», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня завершился матч между «Локомотивом» и ЦСКА, где победу одержали подопечные Владимира Федотова со счётом 1:0. Благодаря этому армейцы поднялись на третью позицию турнирной таблицы чемпионата, набрав 29 очков.