«Ювентус» может быть оштрафован на € 60 млн из-за скрытого платежа для Роналду

Туринский «Ювентус» могут оштрафовать на € 60 млн за сокрытие тайного платежа, который клуб пообещал своему бывшему нападающему Криштиану Роналду, ныне выступающему за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, туринский клуб обещал выплатить португальскому футболисту € 20 млн во время пандемии коронавируса. Эту сумму «Ювентус» должен был выплатить Роналду даже в том случае, если он покинет команду.



Напомним, ранее стало известно, что в отношении «Ювентуса» ведётся расследование в связи с заявлениями о фальсификации документов, включая балансовые отчёты за 2019, 2020 и 2021 годы. Эта история началась после того, как «Ювентус» заявил, что игрокам придётся значительно сократить заработную плату во время пандемии коронавируса.

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