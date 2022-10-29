«Ливерпуль» дома уступил «Лидсу», пропустив гол на 90-й минуте встречи

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома принимал «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучал в 21:45 мск.

Мерсисайдцы пропустили уже в дебюте встречи, когда на четвёртой минуте свой момент реализовал испанский нападающий Родриго. Ровно через 10 минут «Ливерпуль» сравнял благодаря усилиям египетского форварда Мохамеда Салаха, ассистировал ему крайний защитник Эндрю Робертсон. В оставшееся время матча хозяева всеми силами старались выйти вперёд, но голкипер «Лидса» Илан Меслье уверенно парировал опасные удары соперников. Уверенная игра вратаря так вдохновила игроков гостей, что в концовке встречи они смогли реализовать свой редкий момент у ворот Алисона Бекера. На 90-й минуте полузащитник Крисенсио Саммервилл поразил ворота «Ливерпуля» после паса Патрика Бэмфорда. Матч закончился победой «Лидса» со счётом 2:1.

После этой победы «Лидс» набрал 12 очков и покинул зону вылета, заняв 15-е место турнирной таблицы. «Ливерпуль», у которого 16 очков, остался на девятой строчке.