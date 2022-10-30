Клопп заявил, что «Ливерпуль» не будет прекращать аренду Артура

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не собирается завершать заранее аренду полузащитника «Ювентуса» Артура Рамоса, который выбыл на долгий срок из-за травмы.

«Мы не будем прекращать аренду Артура Мело в январе. Травма? Я понятия не имею, насколько затянется его восстановление, но это точно будет долго. До восстановления Артура слишком далеко.

Это действительно серьёзная травма. Он в расположении клуба. Когда он вернётся, мы ещё раз обо всём подумаем», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

26-летний бразильский футболист был арендован у «Ювентуса» с целью добавить выбора в полузащиту после травм нескольких полузащитников «Ювентуса». Однако за английский клуб Артур провёл на поле 13 минут в игре Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4) и больше не появлялся.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: