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Клопп заявил, что «Ливерпуль» не будет прекращать аренду Артура

Клопп заявил, что «Ливерпуль» не будет прекращать аренду Артура
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб не собирается завершать заранее аренду полузащитника «Ювентуса» Артура Рамоса, который выбыл на долгий срок из-за травмы.

«Мы не будем прекращать аренду Артура Мело в январе. Травма? Я понятия не имею, насколько затянется его восстановление, но это точно будет долго. До восстановления Артура слишком далеко.

Это действительно серьёзная травма. Он в расположении клуба. Когда он вернётся, мы ещё раз обо всём подумаем», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

26-летний бразильский футболист был арендован у «Ювентуса» с целью добавить выбора в полузащиту после травм нескольких полузащитников «Ювентуса». Однако за английский клуб Артур провёл на поле 13 минут в игре Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4) и больше не появлялся.

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