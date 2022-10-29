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«Интер» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А

«Интер» разгромил «Сампдорию» в матче Серии А
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Завершился матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» в Милане принимал «Сампдорию». Финальный свисток Луки Массими зафиксировал победу хозяев поля – 3:0.

Счёт был открыт на 21-й минуте: Хакан Чалханоглу сделал передачу на Стефана де Врея, который нанёс точный удар по воротам соперника. Незадолго до перерыва миланцы удвоили преимущество – гол на счету Николо Бареллы, результативный пас оформил Алессандро Бастони. На 73-й минуте Хоакин Корреа забил третий гол своей команды. Итог – 3:0 – победа миланского коллектива.

«Интер» набрал 24 очка и догнал «Лацио» и «Аталанту», которые свои матчи 12-го тура сыграют позднее. У «Сампдории» — шесть очков, клуб не смог покинуть зону вылета и остался на 18-м месте.

Италия - Серия А. 12-й тур
29 октября 2022, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 де Врей – 21'   2:0 Барелла – 44'   3:0 Корреа – 73'
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