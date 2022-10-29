Гол Левандовского на 90+3-й минуте принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»

Сегодня, 29 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии проходил матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Местная «Валенсия» встречалась с «Барселоной». Свисток главного арбитра встречи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
В первом тайме открыть счёт мог Ансу Фати, но не сумел перебросить вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.
Ансу Фати не сумел отличиться. Видеоролик:
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Позднее опасный момент был у Роберта Левандовского, но польский нападающий попал в штангу.
Левандовски попал в штангу. Видеоролик:
На 90+3-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.
«Барселона» набрала 31 очко и продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы. «Валенсия» (15) — 10-я.
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