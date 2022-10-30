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Федотов скрещивал пальцы на штрафном, Гильерме смеялся с Акинфеевым. Фото с дерби

Федотов скрещивал пальцы на штрафном, Гильерме смеялся с Акинфеевым. Фото с дерби
«Локомотив» — ЦСКА
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29 октября в Москве на поле стадиона «РЖД Арена» в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Владимира Федотова. Автором единственного гола стал полузащитник армейцев Хесус Медина.

На 89-й минуте отличился Егор Ушаков, но мяч футболиста ЦСКА был отменён после просмотра VAR за фол в атаке. В концовке матча Ушаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Обслуживала матч «Локомотив» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. Помогали ему Рашид Абусуев и Арам Петросян. Резервный судья — Алексей Сухой. На VAR работали Артём Чистяков и его помощник Дмитрий Мосякин.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорресподнента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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