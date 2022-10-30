Клопп высказался о поражении «Ливерпуля» от одного из аутсайдеров АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (1:2).

«Это была настоящая неудача. Я думал, что мы действительно хорошо стартовали, а потом пропустили странный гол. Потом мы сравняли счёт, но по какой-то причине это не вернуло нам уверенность. Мы изо всех сил пытались контролировать игру, но отдавали слишком много мячей. Это из-за индивидуальных ошибок? Командная игра всегда складывается из индивидуальных действий. Одно влечёт за собой другое. Мы не должны были так защищаться, как в моменте, при втором голе, но мы это сделали, поэтому проиграли», — приводит слова Клоппа BBC.

«Лидс» до матча с «Ливерпулем» занимал предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ и благодаря этой победе поднялся 15-е место. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает девятое место.

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