Гогниев считает, что игрокам «Химок» нужно повышать уровень исполнительского мастерства

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после разгромного поражения в матче с московским «Динамо» (1:6) ответил на вопрос о физическом состоянии команды.
«В спринтовой работе мы не уступаем, в работе трусцой и среднем темпе уступаем на два километра. Мы анализируем. Ребята сейчас находятся в непростом в психологическом состоянии. За последние две игры пропустили 11 мячей и один гол забили с пенальти. Нам надо поднимать уровень физического состояния и исполнительского мастерства», – приводит слова Гогниева официальный сайт подмосковного клуба.
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала девять очков в 15 матчах. Предыдущий раз «Химки» побеждали 7 августа в матче с «Торпедо». Перед 1:6 от «Динамо» подопечные Гогниева проиграли «Спартаку» со счётом 0:5.
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